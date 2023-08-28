Андрей Разин назвал имена капитана и ассистентов в «Металлурге»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал имена капитана и ассистентов «Магнитки» на сезон-2023/2024 Фонбет Континентальной хоккейной лиги.
Капитаном стал Егор Яковлев, помощниками: Максим Карпов, Робин Пресс, Алексей Маклюков, Григорий Дронов.
В прошлом сезоне Егор Яковлев сыграл в регулярке за магнитогорский клуб все 68 матчей. В них защитник забросил восемь шайб и отдал 23 результативные передачи. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Яковлева 11 встреч и 5 (2+3) очков.
Новый сезон «Металлург» начнёт матчем с «Автомобилистом» на выезде 2 сентября.
Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ и заявил, что необходимо верить в хоккеистов своей команды.
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