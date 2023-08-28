Игорь Захаркин оценил возвращение Александра Медведева в СКА

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин прокомментировал возвращение в СКА Александра Медведева, который занял пост председателя совета директоров клуба.

«Александр Иванович — человек очень заинтересованный в том, чем занимается. Куда бы ни пришёл, берётся за дело с энтузиазмом. Это от большой любви к спорту.

Второе ценное качество Медведева — он мыслит положительно. Всегда ищет решения создавшихся проблем. Знаете, очень легко указывать на недостатки: тут плохо, там плохо. А он старается балансировать, искать лучший выход из ситуации.

Когда мы с Вячеславом Быковым работали в СКА, я помню, Медведев нам здорово помогал. Давал возможность высказать свои мысли, порассуждать. В этих дискуссиях и обсуждениях мы находили пути вперёд. Я думаю, Александр Иванович — хорошее усиление для СКА.

Не слишком ли круто главный тренер Роман Ротенберг проводит селекцию команды — она обновилась на 70%? Вряд ли тренер желает себе худшего. На дворе такое время, что победы нужны здесь и сейчас. Работать «в долгую» в спорте всё сложнее. В прошлом сезоне выиграть Кубок Гагарина у СКА не получилось, они стараются создать команду для побед. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

Ранее Александр Медведев рассказал, что нужно сделать СКА, чтобы добиться успеха.