Игорь Захаркин оценил возвращение Александра Медведева в СКА

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин прокомментировал возвращение в СКА Александра Медведева, который занял пост председателя совета директоров клуба.
«Александр Иванович — человек очень заинтересованный в том, чем занимается. Куда бы ни пришёл, берётся за дело с энтузиазмом. Это от большой любви к спорту.
Второе ценное качество Медведева — он мыслит положительно. Всегда ищет решения создавшихся проблем. Знаете, очень легко указывать на недостатки: тут плохо, там плохо. А он старается балансировать, искать лучший выход из ситуации.
Когда мы с Вячеславом Быковым работали в СКА, я помню, Медведев нам здорово помогал. Давал возможность высказать свои мысли, порассуждать. В этих дискуссиях и обсуждениях мы находили пути вперёд. Я думаю, Александр Иванович — хорошее усиление для СКА.
Не слишком ли круто главный тренер Роман Ротенберг проводит селекцию команды — она обновилась на 70%? Вряд ли тренер желает себе худшего. На дворе такое время, что победы нужны здесь и сейчас. Работать «в долгую» в спорте всё сложнее. В прошлом сезоне выиграть Кубок Гагарина у СКА не получилось, они стараются создать команду для побед. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».
Ранее Александр Медведев рассказал, что нужно сделать СКА, чтобы добиться успеха.
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