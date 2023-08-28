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Губернатор Новосибирской области: задача «Сибири» — биться только за призовые места

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с «Сибирью» и озвучил задачу на новый сезон.

«По традиции в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги встретился с руководством, тренерским штабом и командой ХК «Сибирь». Вручил игровые майки новым хоккеистам. Поблагодарил игроков, участвовавших в матчах предыдущего чемпионата КХЛ.

В этом сезоне ожидания у болельщиков выше – все ждут от команды дальнейшего развития. Поэтому задача-максимум в новом сезоне – биться только за призовые места чемпионата. Мы создали отличные условия для игр и тренировок в новом ледовом дворце. Уверен, он вдохновит нашу команду на новые победы.

Ждём ярких игр, верим в наших хоккеистов! Спортивной удачи и меткой шайбы! Болеем за нашу команду. Вперёд, Сибирь!» — написал Травников в своём телеграм-канале.

Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, мог ли Владимир Тарасенко вернуться в клуб в текущем межсезонье.