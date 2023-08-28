«Сейчас мы отложили этот разговор». Морозов — о возможных матчах команд КХЛ и НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о взаимодействии с Национальной хоккейной лигой.

«Какие шансы возобновить соглашение с НХЛ? Год назад они отказались его подписывать. Думаю, что за этот срок ничего не изменилось. Конечно, в будущем нам надо прорабатывать этот вопрос, и они тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы такие моменты быстрее разбирались.

Матчи с клубами НХЛ в перспективе? Мы сами выходили с предложением провести ряд матчей, у нас и клубы интересовались, и на совете директоров всё обсуждалось. Мы прорабатывали это с НХЛ, но им интереснее проводить матчи между своими командами, а нам бы хотелось, чтобы команда НХЛ сыграла с нашим клубом, например «Вашингтон» — «Динамо», чтобы порадовать наших болельщиков. У них свои планы. Сейчас мы отложили этот разговор», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.