«Сейчас мы отложили этот разговор». Морозов — о возможных матчах команд КХЛ и НХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о взаимодействии с Национальной хоккейной лигой.
«Какие шансы возобновить соглашение с НХЛ? Год назад они отказались его подписывать. Думаю, что за этот срок ничего не изменилось. Конечно, в будущем нам надо прорабатывать этот вопрос, и они тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы такие моменты быстрее разбирались.
Матчи с клубами НХЛ в перспективе? Мы сами выходили с предложением провести ряд матчей, у нас и клубы интересовались, и на совете директоров всё обсуждалось. Мы прорабатывали это с НХЛ, но им интереснее проводить матчи между своими командами, а нам бы хотелось, чтобы команда НХЛ сыграла с нашим клубом, например «Вашингтон» — «Динамо», чтобы порадовать наших болельщиков. У них свои планы. Сейчас мы отложили этот разговор», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 августа 2023
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