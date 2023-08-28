Алексей Морозов рассказал о причинах введения перекрёстного плей-офф в КХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о причинах введения перекрёстного плей-офф в лиге.
«Ввели перекрёстный плей-офф, чтобы развести ЦСКА и СКА? Мы долго прорабатывали этот вопрос, была создана рабочая группа, и мы вынесли предложение на голосование клубов. Они поддержали введение перекрёстного плей-офф со второго раунда. Он придаст больший интерес болельщикам к матчам плей-офф.
Мы не уходили от пары ЦСКА и СКА, такой логики не было, потому что никто не знает, кто будет в полуфинале на следующий год. Но теперь в финале могут быть две западные команды, или две восточные команды. Есть интрига, которая добавит интереса к чемпионату», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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