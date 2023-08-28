В КХЛ заявили, что не будут пересматривать потолок зарплат из‑за динамики курса рубля
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Вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал, что лига не будет пересматривать потолок зарплат из‑за динамики курса рубля.
«Пересматривать потолок зарплат из‑за роста курса (иностранных валют к рублю. – Прим. «Чемпионата») точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать. Мы точно не будем этого делать», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, сейчас максимальный предел потолка зарплат в КХЛ установлен на отметке 900 млн рублей.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига хочет вернуть прежний лимит на легионеров. В предыдущем сезоне команды могли заявлять на матчи Континентальной хоккейной лиги до пяти иностранных игроков.
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