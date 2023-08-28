Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент КХЛ: не видим никаких проблем с натурализацией легионеров. Всё по закону

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига не видит никаких проблем с натурализацией легионеров.

«Натурализация легионеров – это добровольная воля человека. Всё делается по закону. Здесь мы не видим никаких проблем. Когда нашу сборную вернут на международные соревнования, у тренеров будет больше выбор», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, ранее гражданство РФ уже получили американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл и канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик. О таком же желании сообщили канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли и американский форвард «Авангарда» Рид Буше.

Ранее вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал, что лига не будет пересматривать потолок зарплат из‑за динамики курса рубля.