«Зарубежные партнёры побаиваются». Вице-президент КХЛ — о показе матчей вне России
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Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал про общение с зарубежными партнёрами по поводу показа матчей лиги.
«Стало тяжелее общаться с иностранными партнёрами по поводу показа матчей КХЛ, не думаю, что здесь будут изменения по сравнению с прошлым сезоном. Поддерживаем взаимоотношения со всеми, но зарубежные партнёры побаиваются. Интерес, запрос аудитории, – всё это есть, но партнёры опасаются. В Индии, Африке и Китае пока особого интереса к показу нет. Сначала надо поработать над тем, чтобы хоккей там популяризировать», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига не видит никаких проблем с натурализацией легионеров.
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