Президент КХЛ — о новых клубах: тянуть в лигу мы не будем. «Сокол» о желании не говорит

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о работе в плане добавления в лигу новых команд и заявил, что красноярский «Сокол» вступить в КХЛ желания не изъявлял.

«Как идёт проработка по вступлению в КХЛ новых клубов, в частности, «Сокола»? Мы провели большую работу с «Ладой» и показали всем — как это надо делать. На данный момент мы не получали больше заявок на вступление в КХЛ. Все понимают, что нужна будет инфраструктура: стадион, гостиницы. Кого‑то тянуть в лигу мы не будем. Должно быть желание региона, команды, руководства клуба. Мы на связи с Красноярском. Пока что они не говорят о желании вступить в КХЛ», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Морозов рассказал, почему лига не может отказаться от проведения чемпионата России и стать независимой.