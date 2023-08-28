В КХЛ рассказали, когда будет принято решение о месте проведения Матча звёзд

Вице‑президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал, когда лига объявит о месте проведения Матча звёзд следующего сезона.

«Успеют ли достроить арену в Санкт‑Петербурге, чтобы провести Матч всех звёзд? Официально о городе проведения матча мы не объявляли. Думаю, что в первые недели чемпионата мы это сделаем», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее в СМИ сообщалось, что завершение строительства «СКА Арены» в Санкт‑Петербурге, которая станет самым крупным ледовым дворцом в мире, состоится в сентябре 2023 года. На хоккейных матчах стадион сможет вместить до 21,5 тысячи человек, а на концертах — 23 тысячи.

Кроме Санкт-Петербурга, новая арена появилась в Новосибирске. С сезона-2023/2024 на «Сибирь-Арене» будет играть «Сибирь».