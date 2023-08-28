Российский банк Тинькофф стал генеральным партнёром КХЛ

Континентальная хоккейная лига и Тинькофф объявляют о заключении соглашения на два сезона, в рамках которого Тинькофф получает статус генерального партнёра Чемпионатов Континентальной, Молодёжной и Женской хоккейных лиг, сообщает пресс-служба КХЛ.

В рамках партнёрства с лигой Тинькофф поддержит инициативы КХЛ по развитию и продвижению хоккея в России, а также проведёт масштабные совместные маркетинговые активности и спецпроекты на территории всей страны. Тинькофф задействует различные ресурсы своей экосистемы для образовательных спортивных проектов, продажи билетов на специальных условиях, привлечения болельщиков, совместной работы с амбассадорами и не только.

«Тинькофф — один из лидеров финансового рынка России, популярный и инновационный банк, стал генеральным партнёром сразу трёх лиг: Континентальной, Молодёжной и Женской. Вместе мы будем реализовывать проекты, направленные на популяризацию хоккея по всей стране. Мы хотим, чтобы наша замечательная игра становилась частью жизни как можно большего количества людей.

Тинькофф уделяет особое внимание поддержке детского спорта, что совпадает со стратегическим видением Континентальной хоккейной лиги — заинтересовать молодое поколение спортом, хоккеем и здоровым образом жизни.

Проекты, которые будут реализованы КХЛ вместе с Тинькофф в ближайшие два сезона, принесут пользу российскому хоккею, а наше сотрудничество будет продуктивным для всех сторон. Добро пожаловать в семью партнёров КХЛ!» — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.