Президент КХЛ: возможно, проработаем лимит на обмены между определёнными клубами

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о возможном ограничении на обмены между определёнными клубами лиги.
«Раньше в КХЛ все обсуждали обмены между СКА и «Сочи», а теперь в той же ситуации может оказаться ещё и «Лада»? Пока такого не видно. Будем следить за всеми трансферами. Большая работа проведена с руководством «Лады» по возвращению. Мы много прорабатывали вопрос, когда были обмены между СКА и «Сочи». Нужно принять решение, чтобы не пострадали другие клубы. Возможно, проработаем лимит на перемещение игроков между определёнными клубами. Но если вспомнить обмен Никишина из «Спартака» в СКА, то в условиях ограничений его бы не случилось. Мы хотим, чтобы все были в одинаковых условиях», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 августа 2023
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