«Жаль, что он оказался крайним». Плющев — о ситуации с Федотовым

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что голкипер Иван Федотов оказался крайним в ситуации с его контрактом.
«В этой истории больше всего жалко самого Ивана, парня мурыжат ни за что. Не очень понимаю, зачем вообще было инициировать обращения в ИИХФ. С самого начала надо было дать наводку руководителям ЦСКА и «Филадельфии», чтобы они разобрались между собой. Был бы идеальный вариант, договорись клубы самостоятельно. Тем более были основания для компромисса, у «Филадельфии» сейчас нет острой необходимости усиливать вратарскую позицию.
А так, зачем-то обратились в ИИХФ. Вот и получили в итоге такое решение, парень будет страдать. Интересно, позволят ли ему эти полгода за кого-то хотя бы играть. Психологически для него это тяжёлое испытание. Парень он сильный, мужественно принял призыв в армию. Остаётся только сожалеть, что для него всё так обернулось, он оказался крайним», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об официальной позиции лиги в отношении дела голкипера Ивана Федотова.
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