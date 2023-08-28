Александр Медведев высказался о ситуации с Иваном Федотовым

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«Ситуация крайне неприятная, что Международная федерация хоккея нас отстранила от участия в чемпионатах мира. Вообще, игровые виды спорта должны служить строительству мостов между странами и людьми, работать на дело мира и дружбы народов. Но мы сталкиваемся с тем, что ИИХФ нам заявляет, вопреки своему уставу: «Мы вас отстранили не по политическим мотивам, а заботясь о вашей же безопасности».

Но это отговорка, и мы понимаем, почему они это так сделали. Тем не менее в футболе нам удаётся поддерживать диалог с УЕФА, самим проводя международные соревнования и участвуя в них. Наши мальчишки играют с ребятами из Англии, Польши, и никаких конфликтов там нет. Я это авторитетно заявляю, поскольку контролирую ситуацию. Ребята спокойно общались между собой, и это даёт надежду, что историческая правда всё‑таки восторжествует, достигнув ушей и умов всех тех, кто играл и будет играть с нами.

Трудно прогнозировать, чем закончится дело Федотова. Там были и есть разные варианты развития ситуации. Я не буду озвучивать, как можно было бы решить этот вопрос. Понятно, что это непростой момент, который требует диалога. Но в своё время прекращали свою карьеру в НХЛ такие хоккеисты, как Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв. Причём это не закрывало им дорогу в НХЛ. Если бы они решили вернуться, то большинство клубов НХЛ это бы поддержало.

Всех деталей не знаю, и вопрос лучше задать президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу. Но я продолжаю быть оптимистом, что мы вернёмся в мировой спорт», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА при действующем однолетнем соглашении с «Филадельфией». ИИХФ приняла решение наложить бан на международные трансферы ЦСКА на один год, а также дисквалификацию на Федотова на четыре месяца.