Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение от «Куньлуня»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче за пятое место Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 Б).

«Естественно, результатом недоволен. Недоволен и нашим большинством. В принципе, содержанием игры команды более-менее удовлетворён. Играли по заданию ребята, старались, выполняли. Достаточное количество бросков сделали, перебросали соперника. Но вратарь соперника был на высоте, особенно который вышел с лавки. Результат таков, какой есть.

Мало времени остаётся до начала чемпионата. Парни сейчас отдохнут. Попросил их перезагрузиться и приехать на оставшийся микроцикл до старта с более свежей головой, с большей ответственностью подходить ко всем моментам», — сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.