Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение от «Куньлуня»

Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение от «Куньлуня»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче за пятое место Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 Б).

«Естественно, результатом недоволен. Недоволен и нашим большинством. В принципе, содержанием игры команды более-менее удовлетворён. Играли по заданию ребята, старались, выполняли. Достаточное количество бросков сделали, перебросали соперника. Но вратарь соперника был на высоте, особенно который вышел с лавки. Результат таков, какой есть.

Мало времени остаётся до начала чемпионата. Парни сейчас отдохнут. Попросил их перезагрузиться и приехать на оставшийся микроцикл до старта с более свежей головой, с большей ответственностью подходить ко всем моментам», — сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Куньлунь» обыграл «Амур» по буллитам и занял пятое место на Кубке мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android