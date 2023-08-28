Главный тренер «Амура» Мартемьянов прокомментировал поражение от «Куньлуня»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче за пятое место Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 Б).
«Естественно, результатом недоволен. Недоволен и нашим большинством. В принципе, содержанием игры команды более-менее удовлетворён. Играли по заданию ребята, старались, выполняли. Достаточное количество бросков сделали, перебросали соперника. Но вратарь соперника был на высоте, особенно который вышел с лавки. Результат таков, какой есть.
Мало времени остаётся до начала чемпионата. Парни сейчас отдохнут. Попросил их перезагрузиться и приехать на оставшийся микроцикл до старта с более свежей головой, с большей ответственностью подходить ко всем моментам», — сказал Мартемьянов на послематчевой пресс-конференции.
- 28 августа 2023
-
19:30
-
19:12
-
18:55
-
18:37
-
18:20
-
17:58
-
17:38
-
17:18
-
16:56
-
16:38
-
16:20
-
15:55
-
15:42
-
15:23
-
15:03
-
14:45
-
14:36
-
14:33
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:19
-
14:17
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
13:55
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:41
-
13:37
-
13:34
-
13:20