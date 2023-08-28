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Александр Кожевников назвал фаворитов Востока КХЛ

Александр Кожевников назвал фаворитов Востока КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал фаворитов Восточной конференции в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Кто в нынешней расстановке фаворит Востока? По потенциалу Казань — первая, затем, наверное, Челябинск и Омск. Ещё немного позади — Магнитогорск и вечная загадка — Екатеринбург.

Далее группа из четырёх-пяти команд, предел мечтаний которых — первый раунд плей-офф. К сожалению, Уфа пока в их числе», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата занял казанский «Ак Барс».

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в пятницу, 1 сентября, матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск.

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