В «Вашингтон Кэпиталз» произошли изменения в руководстве клуба

В «Вашингтон Кэпиталз» назначили Брайана Маклеллана президентом по хоккейным операциям и генеральным менеджером, а Криса Патрика — заместителем генерального менеджера. Кроме этого, Дик Патрик занял должность председателя «Кэпиталз». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Сезон-2023/2024 станет для Маклеллана 23-м в клубе, 10-м на посту генерального менеджера и первым на постах президента по хоккейным операциям и генерального менеджера. За время работы Маклеллана «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли, два Президентских трофея и рекордные для франшизы пять титулов подряд в своём дивизионе с 2016 по 20 годы.
Крис Патрик начинает свой 16-й сезон в команде и впервые в качестве заместителя генерального менеджера. Патрик тесно сотрудничал с Маклелланом по всем вопросам, связанным с хоккеем, во время его пребывания на посту помощника генерального менеджера по персоналу игроков.
Дик Патрик работает в компании с 1982 года. Он принимал участие во всех аспектах управления тремя профессиональными спортивными командами: «Кэпиталз», «Вашингтон Уизардс» НБА и «Вашингтон Мистикс» WNBA, а также стадионом «Капитал Уан-Арена».
- 28 августа 2023
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