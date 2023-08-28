Президентом «Баффало Сэйбрз» назначен Терри Пегула

Президентом «Баффало Сэйбрз» назначен владелец Pegula Sports & Entertainment (PSE) Терри Пегула. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Он продолжит тесно сотрудничать с главным операционным директором Джоном Ротом, возглавляющим бизнес-подразделение организации, а также с генеральным менеджером Кевином Адамсом, возглавляющим хоккейную часть организации.

«Мы благодарны за работу и усилия, которые многие люди вложили в PSE на протяжении многих лет, но считаем, что сейчас подходящее время для них вернуться домой в отдельные организации.

Мы считаем, что сейчас подходящее время распустить PSE и позволить каждому сосредоточиться исключительно на своей организации. Это прекрасное время для спортивного болельщика «Баффало», и мы абсолютно уверены, что эта реструктуризация позволит нашему бизнесу продолжить расти вместе с нашими командами», — сказал Терри Пегула.