Кокорев: болельщики сделали многое, чтобы на юге хоккей перестал восприниматься экзотикой

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев выступил на предсезонной презентации команды.
«Когда-то часто говорили, что хоккей для Сочи – экзотика. Где Сочи и где хоккей? Но уже через несколько дней наша команда начнёт свой десятый сезон в КХЛ. И именно болельщики сделали многое для того, чтобы на юге хоккей перестал восприниматься как экзотика. Спасибо вам за эту любовь и поддержку!
Не буду бросаться громкими фразами про Кубок Гагарина – надо твёрдо стоять на земле двумя ногами. Могу только пообещать, что вся наша команда будет бороться за победу в каждом матче, мы хотим, чтобы и вы, и мы получали от игры только положительные эмоции», — приводит слова Кокорева официальный сайт «Сочи».
16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует в пятницу, 1 сентября, матчем ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск. «Сочи» в своём первом матче встретится с череповецкой «Северсталью» 2 сентября в 17:00 мск.
- 28 августа 2023
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