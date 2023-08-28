Вайсфельд: не знаю никого из клубов КХЛ, кто поддерживал бы лимит в три легионера
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Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о намерении руководства Континентальной хоккейной лиги увеличить лимит на легионеров до пяти игроков в команде. В этом сезоне он сокращён до трёх.
«Это правильное решение. Кто-то придумал ужесточить лимит до трёх игроков, и теперь они сами не знают, что делать.
Ситуация предельно простая. Нас пытаются изолировать от всего мира. И мы сами усиливаем эту изоляцию, ограничивая количество легионеров с пяти до трёх. Непонятно, в чём идея.
Я не знаю ни одного человека из работающих в клубах КХЛ, который бы поддерживал лимит в три легионера. Может они и есть, но мне такие неизвестны», – приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.
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