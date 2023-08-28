Директор «Автомобилиста» Рябков: наша команда способна на большие достижения

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков выступил на предсезонной презентации команды.

«Мы начинаем сезон трёхсотлетия нашего прекрасного, великого города. Мы очень хотим, чтобы этот сезон был вписан в историю Екатеринбурга и в историю нашего клуба. Я надеюсь, что все понимают ответственность перед вами – перед нашими любимыми болельщиками. Мы будем к этому стремиться, мы будем стараться. Мы благодарны поддержке наших акционеров, наших спонсоров. Но в первую очередь мы благодарны поддержке всего Большого Урала и нашего любимого Екатеринбурга. Я хочу сказать спасибо за поддержку в минувшем плей-офф. Это было очень важно. И те шаги, которые клуб делал в течение лета, показывают нашу веру в тренерский штаб, нашу веру в тот состав, который был собран. Поэтому новичков не много в этом году. Нам много и не надо было. Наша команда способна на большие достижения, и мы обязаны со 2 сентября, с первой домашней игры чемпионата начинать оправдывать ваши надежды. Как звучит в одной из песен нашего сегодняшнего хедлайнера – группы Filatov&Karas — желаю и игрокам, и, в первую очередь, вам — болельщикам, провести этот сезон «на позитиве и на постоянном движе»! Вперед, «Автомобилист»!» — приводит слова Рябкова официальный сайт «Автомобилиста».