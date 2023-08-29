«Торонто» подписало годичный контракт с защитником Бенуа

«Торонто Мэйпл Лифс» подписали годичный контракт с канадским защитником Симоном Бенуа. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

По контракту 24-летний игрок обороны сможет заработать $ 775 тыс. В новый клуб Бенуа перешёл на правах неограниченно свободного агента.

Бенуа не был никем выбран на драфте НХЛ, однако в сезоне-2018/2019 оказался в системе «Анахайм Дакс». После нескольких сезонов с ссылками в фарм-клуб «уток» в АХЛ защитнику удалось закрепиться в основном составе калифорнийской команды.

В прошлом сезоне Бенуа провёл 78 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности "-29".

Всего в НХЛ Бенуа сыграл 137 матчей и набрал 15 (4+11) очков. Защитник никогда не принимал участия в играх плей-офф Кубка Стэнли.