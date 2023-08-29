«Торонто» подписало годичный контракт с защитником Бенуа
Поделиться
«Торонто Мэйпл Лифс» подписали годичный контракт с канадским защитником Симоном Бенуа. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
По контракту 24-летний игрок обороны сможет заработать $ 775 тыс. В новый клуб Бенуа перешёл на правах неограниченно свободного агента.
Бенуа не был никем выбран на драфте НХЛ, однако в сезоне-2018/2019 оказался в системе «Анахайм Дакс». После нескольких сезонов с ссылками в фарм-клуб «уток» в АХЛ защитнику удалось закрепиться в основном составе калифорнийской команды.
В прошлом сезоне Бенуа провёл 78 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности "-29".
Всего в НХЛ Бенуа сыграл 137 матчей и набрал 15 (4+11) очков. Защитник никогда не принимал участия в играх плей-офф Кубка Стэнли.
Комментарии
- 29 августа 2023
-
08:18
-
07:50
- 28 августа 2023
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:43
-
22:21
-
22:00
-
21:38
-
21:22
-
21:00
-
20:46
-
20:36
-
20:19
-
19:52
-
19:30
-
19:12
-
18:55
-
18:37
-
18:20
-
17:58
-
17:38
-
17:18
-
16:56
-
16:38
-
16:20
-
15:55
-
15:42
-
15:23
-
15:03
-
14:45
-
14:36
-
14:33
-
14:28
-
14:24
Партнерский контент