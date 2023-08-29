«Каролина» подписала просмотровые контракты с форвардами Перлини и Конахером
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«Каролина Харрикейнз» подписала пробные соглашения с нападающими Кори Конахером и Бренданом Перлини. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Форварды примут участие в предсезонном сборе «Каролины», который начнётся 26 сентября матчем с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
33-летний Конахер за свою карьеру успел провести 193 матча в НХЛ за «Тампа-Бэй», «Оттаву Сенаторз», «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Последний раз форвард выступал в главной лиге мира в сезоне-2019/2020, в котором провёл четыре игры за «Лайтнинг».
27-летний Перлини провёл 262 матча в НХЛ, играя за «Аризону Койотс», «Чикаго Блэкхоукс», «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Последний раз он выступал в НХЛ в сезоне-2021/2022, когда провёл 23 матча за «нефтяников».
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