СКА обменял форварда Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию

Санкт-петербургский СКА обменял нападающего Данилу Моисеева в тольяттинскую «Ладу» на денежную компенсацию, сообщила пресс-служба КХЛ.

25-летний Моисеев начинал свою карьеру в подмосковном «Витязе», после четырёх сезонов в котором перешёл в СКА.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 Моисеев сыграл 22 матча, в которых набрал одно (0+1) очко при показателе полезности «-1».

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ нападающий провёл 237 матчей, в которых смог набрать 53 (19+34) очка при показателе полезности «-12» и 85 минутах штрафа.

Первый официальный матч в составе новой команды Моисеев может сыграть уже на этой неделе. В субботу, 2 сентября, «Лада» сыграет с челябинским «Трактором» в первом матче нового сезона КХЛ.