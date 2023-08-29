Ганье и Саттер подписали пробные контракты с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» подписал просмотровые контракты с нападающими Сэмом Ганье и Брэндоном Саттером. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Оба форварда примут участие в предсезонной подготовке «Ойлерз», после чего определится их будущее в составе команды.

34-летний Ганье может подписать контракт с «Эдмонтоном» уже в третий раз в своей карьере. «Ойлерз» выбрали нападающего на драфте в 2007 году. Покинул «нефтяников» Ганье после сезона-2013/2014, однако вернулся в клуб пять лет спустя.

Всего в НХЛ Ганье сыграл 1015 матчей, в которых набрал 519 (192+327) очков.

34-летний Саттер не играл в НХЛ с сезона-2020/2021, в котором выступал за «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ форвард провёл 770 матчей, в которых набрал 289 (152+137) очков.