Ганье и Саттер подписали пробные контракты с «Эдмонтоном»
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«Эдмонтон Ойлерз» подписал просмотровые контракты с нападающими Сэмом Ганье и Брэндоном Саттером. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Оба форварда примут участие в предсезонной подготовке «Ойлерз», после чего определится их будущее в составе команды.
34-летний Ганье может подписать контракт с «Эдмонтоном» уже в третий раз в своей карьере. «Ойлерз» выбрали нападающего на драфте в 2007 году. Покинул «нефтяников» Ганье после сезона-2013/2014, однако вернулся в клуб пять лет спустя.
Всего в НХЛ Ганье сыграл 1015 матчей, в которых набрал 519 (192+327) очков.
34-летний Саттер не играл в НХЛ с сезона-2020/2021, в котором выступал за «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ форвард провёл 770 матчей, в которых набрал 289 (152+137) очков.
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