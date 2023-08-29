Мичков, Никишин и Аскаров — в списке лучших проспектов команд НХЛ

Авторы интернет-портала The Hockey News Рейчел Дорри и Майк Стивенс в своём подкасте Staff & Graph Podcast составили рейтинг главных проспектов для каждой команды НХЛ.

Главным условием, по которому хоккеист получал статус проспекта, было максимальное количество матчей, проведённых им в НХЛ.

Россияне оказались лучшими проспектами 4 из 32 команд НХЛ. В рейтинг попали вратарь Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»), защитники Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») и Михаил Гуляев («Колорадо Эвеланш») и нападающий Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»).

Фото: Staff & Graph Podcast

Фото: Staff & Graph Podcast

Отметим, что единственным из россиян, получивших статус лучшего проспекта своей команды НХЛ, кто выступает в Северной Америке, является Аскаров. Никишин и Мичков играют за СКА, Гуляев — за «Авангард».