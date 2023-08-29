Исполком НХЛ одобрил продажу «Оттавы» канадскому миллиардеру за $ 950 млн

Исполнительный комитет НХЛ одобрил продажу «Оттавы Сенаторз» канадскому миллиардеру Майклу Эндлауэру. Об этом сообщает Ottawa Sun с ссылкой на Postmedia.

По информации источника, бизнесмен встречался с представителями НХЛ на прошлой неделе и получил на этой встрече зелёный свет покупке «Сенаторз» за $ 950 млн. Отмечается, что процесс приобретения канадского клуба 58-летним миллиардером проходит согласно плану. Сделка может быть завершена в ближайшие дни.

Сейчас проходит проверка всей необходимой документации для оформления продажи «Оттавы». После этого сделку окончательно должен будет утвердить совет директоров НХЛ. Одобрение должны высказать как минимум две трети членов правления, но ожидается, что оно будет единогласным.