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«В хоккее нет мата». В КХЛ высказались о перспективах введения Fan ID

«В хоккее нет мата». В КХЛ высказались о перспективах введения Fan ID
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Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов высказался о возможном введении в хоккее карты болельщика, заявив, что аудитория данного вида спорта разительно отличается от футбольной, где Fan ID был введён в прошлом сезоне. Также функционер отметил, что игры лиги часто посещают женщины и дети.

«Мы не проводили исследования на тему того, было ли какое-то перетекание болельщиков из футбола к нам на фоне введения Fan ID. Утверждать мы этого не можем. У нас нет опасений, что могут ввести Fan ID в хоккее. Мы обсуждали этот вопрос и с министерством спорта. На хоккее совершенно другой контингент: у нас нет мата, у нас семейная аудитория, до 20% процентов болельщиков — это дети, которые приходят вместе с родителями. На некоторых аренах количество женщин-посетителей достигает 50% — то есть половина аудитории женская. Нам действительно удалось сместить нашу аудиторию в эту сторону. У нас опасений относительно Fan ID в хоккее нет. Насколько справедливо, что футбол пострадал, а остальные виды спорта нет? Наверное, были какие-то предпосылки для того, чтобы ввести Fan ID в футбол», — приводит слова Доброхвалова Metaratings.

Fan ID — электронный документ, необходимый для посещения матчей Российской Премьер-Лиги со второй половины прошлого сезона. Без карты болельщика фанаты не могут попасть ни на один из стадионов высшего дивизиона чемпионата России по футболу.

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