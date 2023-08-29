Вратарь «Оттавы» рассказал о своём возвращении после разрывов связок на обоих коленях

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Антон Форсберг рассказал, как перенёс тяжёлую травму, из-за которой был вынужден досрочно завершить предыдущий сезон. Шведский вратарь отметил, что чувствует себя совершенно здоровым.

«Я уже давно готов на 100%. Я бы играл и в прошлом сезоне, если бы мы вышли в плей-офф. Что я чувствую перед новым сезоном? Вообще не думаю об этом. У меня нет никаких сомнений, потому что знаю, что всё зажило. У меня нет никаких ограничений, нет такого, что я что-то не могу делать. Я делаю то же, что и обычно, поэтому не могу сказать, что как-то сдерживаюсь», — приводит слова Форсберга The Athletic.

Форсберг получил травму в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» 11 февраля. У вратаря были диагностированы разрывы медиальных коллатеральных связок на обоих коленях.