Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о новичках команды

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о хоккеистах, пополнивших состав команды этим летом.
«Женю Аликина взяли, парень голодный до результата, самый возраст хороший для вратаря. Надеемся и рассчитываем на него как на первого номера, хорошо поработал на предсезонке. За лето восстановился от травмы, которая была в конце сезона, неплохо сыграл на предсезонке. У них будет хорошая конкуренция с Вовой Галкиным, будут подхлёстывать друг друга.
Планировали взять на место Василевского оборонительного защитника, пригласили Кирилла Воробьёва, он голодный до хоккея, прогрессирует и в 27 лет. Осипов — такой стоппер, может сыграть и в большинстве, показал себя твёрдым парнем с характером, не боится борьбы. Бывальцев неплохо играл в «Тракторе», может играть и в большинстве, и в меньшинстве, надеемся, что их связка с Ли будет играть так, как в «Амуре», — передаёт слова Заварухина с пресс-конференции «Автомобилиста» перед стартом сезона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
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