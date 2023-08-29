Гендиректор «Автомобилиста» рассказал о статусе натурализованных канадцев
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Генеральный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о ситуации с натурализованными канадскими игроками команды Кёртисом Волком и Джесси Блэкером.
«Ситуация с паспортами Волка и Блэкера? На уровне слухов, вообще непонятно, какие шаги предпринимались. Федерация хоккея Казахстана прислала нам летом трансферную карту Блэкера в качестве казахского хоккеиста, в этом сезоне перемен не должно произойти. Они заявлены не как легионеры и такими останутся минимум до конца этого сезона», — передаёт слова Рябкова с пресс-конференции «Автомобилиста» перед стартом сезона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Оба канадских хоккеиста имеют также казахстанское гражданство, что позволяет им не считаться легионерами в КХЛ.
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