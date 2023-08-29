«Мы живём в мире с потолком зарплат». Генменеджер «Эдмонтона» — о шансах на Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд высказался о шансах своей команды выиграть Кубок Стэнли в ближайшие годы, отметив, что клуб испытывает небольшие проблемы с глубиной состава, вызванные медленным ростом потолка зарплат.
«Это мой пятый год в «Эдмонтоне», за это время лимит вырос на $ 2 млн. Мы подписали Хаймана, Кейна, Экхольма — игроков, которые оказали большое влияние на команду. Но это пазл лишь начинает складываться.
Чувствую ли я, что в скором времени мы можем выиграть Кубок Стэнли? Я уверен в команде, но очевидно, что глубина состава — это проблема. Но когда лимит увеличивается лишь на $ 2 млн за пять лет, а мы были вынуждены дать заслуженное повышение в зарплате Маклауду, Скиннеру и Бушару… Некоторые молодые игроки перешли в другие команды… Мы живём в мире с потолком зарплат», — приводит слова Холланда Sportsnet.
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