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Генменеджер «Эдмонтона» рассказал, как будет выглядеть состав клуба в новом сезоне

Генменеджер «Эдмонтона» рассказал, как будет выглядеть состав клуба в новом сезоне
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Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд рассказал, как будет выглядеть канадская команда в сезоне-2023/2024.

«Мы собираемся начать с теми же семью защитниками, которые заканчивали предыдущий сезон. Вратарская линия полностью укомплектована.

Этим летом мы подписали контракт с Брэндоном Саттером. Мы поедем в тренировочный лагерь, посмотрим, что игроки смогут продемонстрировать в нëм. Выясним, кто нам подходит, а кого придëтся отправить на драфт отказов», — приводит слова Холланда sportsnet.ca.

В прошлом регулярном чемпионате «Эдмонтон» финишировал вторым в Тихоокеанском дивизионе, одержав 50 побед в 82 матчах. В первом раунде плей-офф «нефтяники» одержали победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестиматчевой серии. Во втором раунде канадский клуб вылетел из плей-офф от команды «Вегас Голден Найтс».

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