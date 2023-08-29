Гендиректор «Автомобилиста»: хотели крайнего нападающего взять, большой трейд намечался

Генеральный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, что в нынешнее межсезонье клуб хотел подписать крайнего нападающего, отметив, что в итоге сорвалась крупная сделка.

«Всех, кого мы намечали, всех взяли — первый вратарь с российским паспортом, защитник оборонительного плана Кирилл Воробьёв — один из лучших защитников лиги по блокированным броскам. Хотели создать полноценный топ-9 с тремя креативными звеньями, пригласили креативного центра Алексея Бывальцева. Максима Осипова пригласили тогда, когда была неопределённость по статусу Джесси Блэкера и неясность с переговорами Трямкина. Хотелось бы взять ещё одного крайнего нападающего, разговоры шли, большой трейд намечался, но уже нет смысла выносить это на публику сейчас», — передаёт слова Рябкова с пресс-конференции «Автомобилиста» перед стартом сезона корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Этим летом «Автомобилист» считался одним из главных претендентов на подписание нападающего Павла Порядина, который в итоге перешёл в «Спартак».