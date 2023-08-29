Макдэвид выразил надежду, что «Эдмонтон» сможет далеко пройти в Кубке Стэнли
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ, отметив, что в команде надеются, что год получится для «нефтяников» долгим.
«Это будет долгий год. Мы ещё даже не вернулись в Эдмонтон, ещё не прошёл тренировочный лагерь. Нам предстоит очень, очень и очень долгий сезон. Но мы полны веры. У нас есть понимание того, как зайти в плей-офф достаточно глубоко. Это всё хорошие признаки», — приводит слова Макдэвида sportsnet.ca.
В прошлом сезоне «Эдмонтон» смог дойти до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где уступил будущему обладателю трофея «Вегас Голден Найтс» в шести матчах. Новый регулярный чемпионат начнётся 11 октября. Финал плей-офф пройдёт в апреле-июне.
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