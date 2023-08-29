В зоне СВО погиб бывший российский хоккейный вратарь Гвоздик
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Бывший вратарь российского клуба «Славутич» Артём Гвоздик погиб в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.
За «Славутич» Гвоздик играл в сезоне-2015/2016. Бывший хоккеист участвовал в СВО в составе штурмовых подразделений ВДВ на Запорожском направлении. Гвоздику было 35 лет.
«Он был общительным двухметровым скромнягой, которого любили болельщики не только нашего клуба… Артём также защищал ворота: «Тамбова», «Брянска», «Алтая», «Югры». Светлая память тебе, Тёма, держи и там все ворота на замке… Помним, любим, скорбим...» — гласит сообщение клуба.
Последнее время до участия в СВО Гвоздик играл за команду ВДВ в Пскове. Также голкипер тренировал детей.
Гвоздик родился в Уфе и был воспитанником «Салавата Юлаева».
- 29 августа 2023
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