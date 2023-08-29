Овечкин рассказал, за какую сумму согласился бы выйти на бой в поп-ММА

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин порассуждал о том, при каких условиях согласился бы выйти на бой в одной из лиг поп-ММА, в шутку заявив, что за $ 5 млн сделал бы это немедленно.

«За какой гонорар я бы вышел в поп-ММА, чтобы поломать какую-нибудь «селебу»? Представляете, надо же готовиться… Во-первых, это тяжело, во-вторых, не дай бог пропустишь и будешь ходить с этим… $ 5 млн? Вышел бы прямо сейчас!» — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

В прошлом сезоне 37-летний Овечкин сыграл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них 75 (42+33) очков. Прошлым летом хоккеист сыграл за футбольное московское «Динамо» в товарищеском матче с медийной командой 2DROTS.