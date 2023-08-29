Овечкин рассказал, на что тратит заработанные в НХЛ деньги

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, на что тратит заработанные деньги, отметив, что ему хватает средств на удовлетворение всех своих потребностей.

«Каково жить с ощущением, что у меня денег до задницы? Ну там надо вычитать налоги, то есть уже минус 50 процентов. А так живётся неплохо. На что я трачу эти деньги? На жизнь, на что. Сейчас вот строим дом, купили квартиру. На машины, захотели куда-то поехать отдохнуть — поехали. Хватает ли мне этих денег? Ну да (смеётся)», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

Согласно данным портала CapFriendly, 37-летний Овечкин за свою карьеру в НХЛ уже заработал более $ 138 млн, а его нынешний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой в $ 9,5 млн в год рассчитан ещё на три сезона.