«Смысла делать голливудскую улыбку нет». Овечкин — о своих зубах

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что планирует вставить себе новые зубы после завершения карьеры, отметив, что до этого момента в исправлении улыбки нет большого смысла.

«У кого из звёзд шоу-бизнеса я взял фишку с отсутствием зубов? Ну не у Шуры точно (улыбается). На самом деле потерять зуб в результате попадания клюшкой или в драке — это нормальное явление. У меня стоит штифт, и после завершения карьеры я обязательно сделаю себе нормальную, хорошую улыбку. У меня все зубы, особенно внизу, все кривые и надтреснутые. Смысла сейчас делать голливудскую улыбку нет, потому что сделаешь, а потом всё будет как и было. Когда ты выходишь на лёд, ты не думаешь о том, что в тебя шайба летит. Трус не играет в хоккей», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.