Александр Овечкин рассказал, когда планирует побить рекорд Уэйна Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, когда он планирует побить рекорд бывшего форварда «Эдмонтон Ойлерз» Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«В какой день я планирую побить рекорд Гретцки? Я думаю, что это произойдёт нескоро. У меня ещё три года контракта, надеюсь, что на третий… Самое главное, чтобы было здоровье. В прошлом году получил несколько травм, но индивидуальная задача забить 40 голов была выполнена. В этом году понятно, что будут говорить о каждом голе: «Он приближается, он приближается». Давит ли на меня это психологически? Каждый раз, когда я даю интервью, знаю, что этот вопрос будет. Что нового от меня хотят услышать, я не понимаю. Как я могу сказать конкретную дату? Через два года посмотрим», — сказал Овечкин в видео, опубликованном на YouTube-канале Gazgolder.

Овечкин забросил 822 шайбы в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки российскому нападающему осталось забить ещё 72 гола.