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Экс-игрок «Ак Барса»: Квартальнов всё пропускает через себя, иногда специально нагнетает

Экс-игрок «Ак Барса»: Квартальнов всё пропускает через себя, иногда специально нагнетает
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Экс-игрок «Ак Барса» и бывший спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин рассказал о принципах работы Дмитрия Квартальнова.

«В разные годы у нас был разный по уровню состав. Когда в клубе работал Дмитрий Квартальнов, то у него в команде не было таких звёзд, которые появились потом. Дмитрий как тренер хорош в умении сделать из простых хоккеистов сильную команду. Он очень небезразличный человек, он всё пропускает через себя, иногда специально что-то нагнетает в раздевалке, но и пошутить любит. Одним словом, делает всё, чтобы команда не была равнодушной. К сожалению, так он и не добрался до Кубка Гагарина, хотя был очень близок», – сказал Гарифуллин в интервью «БИЗНЕС Online».

Ранее нападающий минского «Динамо» Андрей Стась высказался о работе с главным тренером «зубров» Дмитрием Квартальновым.

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