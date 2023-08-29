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Быков — о Федотове: функционеры играются карьерой профессионального хоккеиста

Быков — о Федотове: функционеры играются карьерой профессионального хоккеиста
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как ситуация с контрактом голкипера Ивана Федотова может отразиться на отношениях России с международными организациями.

«Любая организация должна защищать интересы спортсменов. Есть определённые правила и законы, по которым должен существовать спорт, в том числе и хоккей. Вся дискуссия по делу Федотова перешла в юридическую сферу. Нужно думать об игроке, а не о том, кто кого юридически обыграет.

Вся эта ситуация может превратиться в снежный ком. Каждый будет искать возможности, чтобы унизить другого. А функционеры играются карьерой профессионального хоккеиста. Какая бы ни была ситуация, нужно думать о спортсмене», — цитирует Быкова «Известия».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался о ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова, сообщив, что по правилам лиги соглашение вратаря с «Филадельфией Флайерз» было автоматически продлено на новый сезон.

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