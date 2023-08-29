Майоров: правильно Федотову запретили играть, не нужно лезть на рожон

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал решение Федерации хоккея России запретить играть голкиперу ЦСКА Ивану Федотову до 1 января 2024 года из-за дисквалификации от Международной федерации хоккея.

«Моё мнение в том, что надо было договариваться господину Есмантовичу. Это же надо в интервью заявлять, что я не знаю, кто такой Тардиф, дурак только может такое сказать. Надо было договариваться с НХЛ, надо было с ними разговаривать и объяснять ситуацию, искать наилучший вариант для себя и для Федотова в том числе. Я абсолютно уверен, что можно было бы договориться.

Но я считаю, что мерзко поступила НХЛ, когда стала жаловаться в Международную федерацию. Какое отношение НХЛ имеет к Международной федерации? Они же не её члены. Ну, ладно, пожаловались, никуда не денешься, а при теперешней ситуации не надо лезть на рожон. Федерация правильно поступила, что запретила играть Федотову с 1 сентября до момента окончания дисквалификации», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».

Ранее бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, как ситуация с контрактом голкипера Ивана Федотова может отразиться на отношениях России с международными организациями.