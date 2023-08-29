Канарейкин рассказал, как изменится Кубок Гагарина после введения перекрёстного плей-офф

Российский тренер Фёдор Канарейкин рассказал о введении перекрёстного плей-офф в Континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне.

«Усложняет ли перекрёстный плей-офф борьбу за Кубок Гагарина более слабым командам? Фавориты предстоящего сезона остаются в той же группе, что и последние сезоны. А что касается борьбы в перекрёстном плей-офф, как раз это нововведение и покажет реальные силы команд.

Будет более затратно в плане переездов и перелётов. Сложнее в плане восстановления команды и подготовки к матчам. Но зато это возможность сравнить Западную и Восточную конференции. Возможно, мы увидим новые клубы в финале Кубка Гагарина. От Владивостока до Санкт-Петербурга все команды ставят задачу — победа в этом турнире», — сказал Канарейкин в интервью Legalbet.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о причинах введения перекрёстного плей-офф в лиге.