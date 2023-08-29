«Мне не повезло с командой, не хотели разговаривать». Серебряков — об игре в США

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков поделился впечатлениями от игры в хоккейной лиге Онтарио за клуб «Сагино Спирит» в 2012-2015 годах.

«Ты живёшь один в другой стране – в принципе, как и у всех. Честно говоря, мне не повезло с командой: было не так много ребят, которые бы хотели разговаривать с нами – со мной и с Андрюхой Алексеевым.

Я знаю, что Никита Задоров поехал в это же время в «Лондон Найтс» – и Макс Доми его буквально на третий день поздравил с драфтом и просил написать, когда он будет в Америке, чтобы встретиться и пообщаться. Правда, Никита там уже с половиной командой был знаком. А нас с Андрюхой никто даже подвозить не хотел, забирал в итоге тренер по видео.

Правда, появился Джесси Грэм, который сейчас играет за «Сочи». И вот он каждый день отвозил меня на протяжении полутора лет. Здорово выручал. Я, кстати, ему припоминал, когда в Сочи виделись: «Понял, как мне было плохо? Теперь ты в моей шкуре», — сказал Серебряков в интервью Sports.ru.

За «Сагино Спирит» Серебряков провёл 59 матчей, в которых одержал 19 побед с 88,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,88.