Журналист: Н. Коваленко идеально подходит для системы «Колорадо»

Журналист Джеки Кей в статье на сайте SB Nation рассказал о сильных сторонах форварда «Торпедо» Николая Коваленко, который подписал двухлетнее соглашение с «Колорадо Эвеланш», но проведёт следующий сезон в нижегородском клубе.
«Прозвище Коваленко — Танк-младший в честь его отца Андрея, который был задрафтован «Квебеком» и некоторое время играл за «Колорадо Эвеланш», прежде чем его обменяли на Патрика Руа.
Николай играет в таком же агрессивном стиле, он неумолим в давлении и готов пройти через любого игрока на своём пути. Российский нападающий обладает хорошим видением и искусным пасом, что позволило ему набрать больше очков по сравнению с прошлым сезоном. Также у Николая мягкие руки, позволяющие быть асом на буллитах. У него есть достаточное мастерство, которое можно реализовать, но это не основная причина, почему Коваленко является таким интересным и ожидаемым дополнением «лавин». Он идеально подходит для системы Джареда Беднара и станет заметным дополнением клуба», — сказано в статье.
- 29 августа 2023
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