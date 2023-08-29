В Казахстане оценили вероятность выхода «Барыса» из КХЛ из-за санкций ИИХФ

Бывший государственный тренер Республики Казахстан по хоккею с шайбой Сергей Шавернёв оценил вероятность выхода «Барыса» из КХЛ из-за вероятных санкций ИИХФ в связи с контрактной ситуацией голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Сейчас идёт мощное давление на саму структуру российского спорта, которая и без этого уже пострадала — национальные команды под санкциями, ограничения — флаг, гимн и так далее. Мы всё это видим. Дельцам из ИИХФ, которые переобулись и используют политическую ситуацию в своих интересах — это всё на руку.

Выбить Казахстан из хоккейной обоймы будет коварным ударом. На сегодня Казахстан как минимум 13-й в международном рейтинге — это огромный показатель в хоккее, и такую планку мы держим давно. Позади нас Италия, Франция, Венгрия, другие европейские богатые страны. Естественно, им всем это всё не нравится, и, случись отстранение Казахстана от международного хоккея, как например, отстранили Россию, они будут в кулуарах хлопать в ладоши.

Казахстан зацепился за элиту, уже без лифта, и теперь его тоже хотят загнать под плинтус. В скандальной ситуации с вратарём Россия встала в позу и ЦСКА тоже — им уже терять, в принципе, нечего. От Люка Тардифа, которого я лично знаю, не ожидал такой политики.

На нас давят и показывают, что мы страна третьего мира. Тем самым нарушается спортивный принцип самой ИИХФ, где основным девизом является честная игра. Вопрос по возможному выходу «Барыса» из состава КХЛ в случае санкций со стороны ИИХФ будут принимать на уровне Федерации казахстанского хоккея, комитета по спорту. Вероятность такого исхода, безусловно, имеется», — приводит слова Шавернёва Sports.kz.

Ранее главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о селекционной работе клуба в текущее межсезонье.