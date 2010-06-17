Нестеров: церемония драфта КХЛ понравилась

Защитник «Трактора-93» Никита Нестеров поделился впечатлениями от драфта КХЛ, на котором его защитил челябинский клуб.

«Церемония понравилась. Размах не такой, конечно, как в НХЛ, но это лишь первые шаги лиги. Дальше – больше. Думаю, что вскоре КХЛ вполне может догнать НХЛ по общему уровню таких мероприятий. Также хочется сказать спасибо „Трактору“ за то, что защитили на драфте и дали мне возможность расти в клубе и дальше», – цитирует 17-летнего хоккеиста Lentachel.ru.

Нестеров также рассказал, что его сильной стороной является скорее работоспособность, чем природный талант.

«Давалось всё с трудом. Были определённые сбои в игре, несколько раз не попадал в состав… Так что история про „золотого мальчика“ – это не про меня. Чем больше тренировался, тем лучше были результаты», – отметил он.