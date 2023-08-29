«Мы подтвердили свои амбиции на будущее». Генменеджер «Амура» — о переходе Хохлачёва

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал переход Александра Хохлачёва из «Спартака» в хабаровский клуб.

«Мы рады сообщить о том, что нашу команду пополнил Александр Хохлачёв — признанный бомбардир и лидер. Над этим обменом мы работали давно, искали точки соприкосновения с коллегами из «Спартака» и нашли их.

Александр — топовый крайний нападающий, с хорошим броском, хоккейным интеллектом и лидерскими качествами. Он очевидно усилит нашу линию атаки, игру в большинстве и поможет в поддержании правильной атмосферы в раздевалке. Уверен, что этим подписанием мы подтвердили свои амбиции на будущее и порадовали хабаровских болельщиков», — цитирует Покотило пресс-служба «Амура».

В прошлом сезоне Хохлачёв стал лучшим бомбардиром красно-белых с 55 (19 +36) очками в 65 матчах и побил рекорд Штефана Ружички по количеству заброшенных за «Спартак» шайб в КХЛ.