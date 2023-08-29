Отец Хохлачёва: какое решение руководство команды примет, такому мы и подчинимся

Отец Александра Хохлачёва Игорь прокомментировал переход хоккеиста из «Спартака» в «Амур».
«С нами начали разговаривать по поводу продления контракта на следующий год. По условиям, которые нам предлагали, мы сойтись не смогли. После этого руководство «Спартака» решило обменять игрока в другой клуб. Он профессионал, и какое решение руководство команды примет, такому мы и подчинимся. Насколько я знаю, вариант с «Амуром» был давно, Александром интересовался ещё ряд клубов.
Александр — профессиональный спортсмен, он целиком и полностью отдаётся команде, в которой он играл, и той, в которой сейчас будет играть. Он провёл основную часть своей карьеры в «Спартаке», и тут говорить нечего. Конечно, грусть от ухода есть. Но такова хоккейная и спортивная жизнь — раз его обменяли, то он будет целиком и полностью отдаваться игре за «Амур», — цитирует Игоря Хохлачёва ТАСС.
Ранее о переходе Александра Хохлачёва рассказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.
- 29 августа 2023
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